Strohlager in Flammen: Mehr als 150.000 Euro Schaden

Ettlingen (dpa/lsw) - Ein Strohlager auf einem Reiterhof in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) hat am Freitagmorgen vollständig in Flammen gestanden. 400 Heuballen fingen Feuer, wie die Feuerwehr mitteilte. Rund 100 Einsatzkräfte fuhren die Ballen einzeln heraus und löschten sie ab. Die Feuerwehr schätzt den Schaden am Gebäude und am Futter auf mehr als 150.000 Euro.

Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte gelangten drei Rinder aus der brennenden Halle ins Freie. Sie wurden auf einer nahe gelegenen Wiese eingefangen und in Sicherheit gebracht. «Es ist für mich nicht zu erklären, wie unsere drei Rinder das Feuer völlig unbeschadet überstanden haben», sagte der Landwirt nach Angaben der Feuerwehr vor Ort. Warum die Scheune brannte, war zunächst unklar.