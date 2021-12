Stromausfall in JVA: Gefangene sitzen im Dunkeln

Heilbronn (dpa/lsw) - Und plötzlich war das Licht aus: Wegen eines Stromausfalls in der Justizvollzugsanstalt Heilbronn haben Beschäftigte und Insassen am späten Donnerstagnachmittag eine Zeit lang im Dunkeln gesessen. Die Ursache sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk sorgten demnach übergangsweise für eine Beleuchtung für die Reparaturarbeiten. Nach etwas mehr als einer Stunde sei das Problem behoben worden. In der Justizvollzugsanstalt sei es trotz der Dunkelheit zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen, hieß es.

