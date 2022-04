Stromausfall in Neckargemünd: Polizei regelt Verkehr

Neckargemünd (dpa/lsw) - In Teilen von Neckargemünd und anderen Gemeinden des Elsenztals (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Mittwochnachmittag der Strom ausgefallen. Weil dadurch auch Ampeln im Feierabendverkehr nicht funktionierten, regelten Beamte an großen Kreuzungen den Verkehr, wie die Polizei mitteilte. Auch Privathaushalte waren ohne Strom.

Laut Polizei wurde der Grund für den Stromausfall aber wenig später gefunden und behoben. Auch die Ampeln im Bereich Neckargemünd seien wieder in Betrieb. «Wie viele Haushalte genau vom Stromausfall betroffen waren, lässt sich nach Angaben des Versorgers derzeit noch nicht beziffern», teilte die Polizei weiter mir.