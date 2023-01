Stromkasten in Tunnel fängt Feuer: Sperrung bis Monatsende

Weinheim (dpa/lsw) - Nach einem Brand in einem Trafohäuschen am Donnerstag ist der Schlossbergtunnel in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) bis zum Ende des Monats voll gesperrt worden. Der Verkehr werde umgeleitet, teilte ein Polizeisprecher mit.

Das Feuer sei zwar gelöscht, das Tiefbauamt Weinheim habe sich jedoch zusammen mit der Polizei aus Sicherheitsgründen auf eine Sperrung bis zum 31. Januar verständigt. Die Notfall-Alarmierung im Tunnel sei derzeit nicht verlässlich gesichert, teilte die Stadt Weinheim mit.