Stundenlanger Stromausfall in Leutkirch im Allgäu

Leutkirch im Allgäu (dpa/lsw) - In Leutkirch im Allgäu hat es einen stundenlangen Stromausfall gegeben. In der 24.000-Einwohner-Stadt im Landkreis Ravensburg fiel am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr der Strom aus, wie eine Sprecherin des Energieversorgers EnBW am Donnerstag sagte. Der Ausfall wirkte sich zeitweise auf das gesamte Stadtgebiet aus und konnte erst gegen 12.00 Uhr am Donnerstag vollständig behoben werden. Zunächst hatte der Südwestrundfunk berichtet.

Ursache für den Stromausfall sollen mehrere Kabelfehler und ein Defekt in einer Umspannstation gewesen sein. Das Wetter hat bei dem Ausfall den Angaben nach keine Rolle gespielt.

Erst in der Nacht zum Mittwoch war in Baden-Baden großflächig der Strom ausgefallen. Grund für die Störung war nach Angaben der Stadtwerke eine defekte Kontaktstelle zwischen zwei Kabeln im Erdreich.