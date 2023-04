Sturm: Äste und Bäume beschädigten Autos im Ostalbkreis

Aalen (dpa/lsw) - Durch den Sturm am Freitag sind im Ostalbkreis Äste herabgefallen und Bäume umgestürzt, die Autos beschädigten. Ein Ast fiel in Ellenberg auf ein Wohnmobil, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine 58 Jahre alte Frau befand sich währenddessen in dem Wohmobil, sie blieb unverletzt.

Eine 68 Jahre alte Autofahrerin hatte ebenfalls Glück, als sie mit ihrem Auto auf einer Straße bei Riesbürg unterwegs war. Sturmböen entwurzelten einen Baum, der auf den Wagen stürzte. Die Frau befreite sich selbst unverletzt aus dem stark beschädigten Auto. Bei den Vorfällen entstanden jeweils etwa 15.000 Euro Schaden.