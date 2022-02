Stuttgart kommt mit Meldung der Corona-Fälle nicht hinterher

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Gesundheitsamt der Stadt Stuttgart kann die hohe Zahl an Corona-Infektionsfällen derzeit nicht mehr schnell genug bearbeiten. Es infizierten sich aktuell deutlich mehr Menschen als statistisch erfasst werden könnten, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Das Gesundheitsamt erreichten derzeit täglich zwischen 2000 und 3000 neue Fallmeldungen.

Die vom Landesgesundheitsamt gemeldete Sieben-Tage-Inzidenz gebe daher nicht die tatsächlichen Neuerkrankungen wieder. Mit 612,7 sei sie am Donnerstag die niedrigste in ganz Baden-Württemberg gewesen. Der Leiter des Stuttgarter Gesundheitsamts, Stefan Ehehalt, geht davon aus, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche in Stuttgart eher bei 1600 liegt. Gründe für den starken Meldeverzug sind seinen Angaben zufolge ein technisches Problem zu Beginn der Woche und personelle Ausfälle.

Das Gesundheitsamt ist den Angaben nach derzeit nur eingeschränkt erreichbar. Mit internen Umschichtungen soll die Personalstärke nun wieder aufgestockt werden. Für Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime bleibe man weiter erreichbar.

© dpa-infocom, dpa:220204-99-981060/2