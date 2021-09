Stuttgart/Rosenheim: Zwei vermisste Jugendliche belästigen im Zug andere Reisende

Rosenheim (dpa/lby) - Zwei vermisste Jugendliche aus Baden-Württemberg und Hessen hat die Bundespolizei in einem Zug in Rosenheim aufgegriffen. Die 14 und 15 Jahre alten Jungen hätten in einem Regionalzug aus München andere Reisende belästigt - das Essen eines Mitfahrenden gestohlen und außerdem keine Fahrkarten gehabt, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Deshalb wurden Beamte zum Rosenheimer Bahnhof gerufen und holten die Jugendlichen aus dem Zug. Einer von ihnen soll dabei einen Fluchtversuch unternommen haben.

Es stellte sich heraus, dass beide Jungen zuvor als vermisst gemeldet worden waren. In Absprache mit dem Jugendamt und deren Eltern setzten die Beamten die beiden in Züge nach Stuttgart und Kassel. Gegen die Jugendlichen wird wegen mehrerer Straftaten ermittelt.

