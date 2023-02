Stuttgart-Sommerrain: Mann mit Messer bedroht und ausgeraubt

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mann ist am Freitagabend in Stuttgart mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Der 59-Jährige war auf dem Weg nach Hause, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine Gruppe von Männern sprach ihn an und forderte Bargeld von ihm. Als er erwiderte kein Bargeld zu haben, drückte einer der Männer ihn gegen eine Wand und bedrohte ihn mit dem Messer. Der Unbekannte entwendete dann das Smartphone aus der Jackentasche des 59-Jährigen. Anschließend floh der Bedrohte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.