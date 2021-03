Stuttgart will Nationalspieler für Länderspiele abstellen

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart will seinen Profis auch in der kommenden Länderspielpause Ende März die Reisen zu ihren jeweiligen Nationalteams grundsätzlich ermöglichen. «Wir werden unsere Philosophie und auch Haltung beibehalten», sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag. «Wenn es möglich ist, dass ein Spieler nicht in ein Risikogebiet einreist, dass keine Quarantäne notwendig ist im Anschluss, dann werden wir das dem Spieler ermöglichen wollen.»

Man habe bislang trotz der Corona-Pandemie sehr gute Erfahrungen damit gemacht, sagte der 43-Jährige. «Es hat meistens den Spielern einen Schub gegeben. Ich hoffe, dass wir auch weiter gesund bleiben trotz dieses leicht erhöhten Risikos.»

© dpa-infocom, dpa:210312-99-794733/2