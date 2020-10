Stuttgarter leihen sich die meisten Medien

Stuttgart (dpa/lsw) - In Stuttgart leihen sich landesweit die meisten Menschen Bücher und andere Medien aus. Durchschnittlich 9,4 Bücher, E-Books und Co verliehen die öffentlichen Bibliotheken der Schwabenmetropole im vergangenen Jahr pro Einwohner, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Mit 1,8 Entleihungen pro Einwohner sei die Quote im Kreis Freudenstadt am geringsten gewesen.

An 785 öffentlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg wurden den Angaben zufolge 2019 insgesamt 57,6 Millionen Mal Medien entliehen. Damit seien Bibliotheken ähnlich häufig genutzt worden wie im Vorjahr (57,4 Millionen Entleihungen), hieß es.

Am Samstag wird bundesweit der Tag der Bibliotheken mit vielen Aktionen gefeiert. Damit soll auf die Unverzichtbarkeit und Bedeutung von Bibliotheken aufmerksam gemacht werden.