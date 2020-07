Suchhunde finden toten Schwimmer im Rhein

Hartheim am Rhein (dpa/lsw) - Ein 34 Jahre alter Mann ist im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald nach einem Bad im Rhein tot im Wasser gefunden worden. Suchhunde entdeckten ihn am Montagabend, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte sich der Lastwagenfahrer am Sonntag in Hartheim am Rhein mit mehreren Kollegen am Flussufer aufgehalten, wo sie sich sonnten, Alkohol tranken und zum Baden ins Wasser gingen. Auch der 34-Jährige sei Schwimmen gegangen, unbemerkt von den anderen jedoch irgendwann verschwunden, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Rettungskräfte suchten noch am selben Abend zunächst vergeblich mit Tauchern und einem Hubschrauber nach dem Schwimmer. Die Ursache für seinen Tod war zunächst unbekannt.