SV Sandhausen auch kommende Saison mit Verteidiger Kister

Sandhausen (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist SV Sandhausen setzt weiter auf Tim Kister. Der zum 30. Juni ausgelaufene Vertrag mit dem 33 Jahre alte Innenverteidiger sei verlängert worden, teilte der Verein am Donnerstag mit. Zur genauen Laufzeit des Vertrags machte der SVS keine Angaben. «Es war mein Wunsch, mit Tim zu verlängern», sagte Trainer Uwe Koschinat. «Er steht wie kein anderer für den klassischen Innenverteidigertypen in der Zweiten Liga und ist für uns in der Defensive wie Offensive wichtig.» Kister war im Sommer 2013 vom VfR Aalen nach Sandhausen gekommen. Für die beiden Clubs bestritt er bisher insgesamt 168 Spiele in der Zweiten Liga.