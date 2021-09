SV Sandhausen droht Ausfall von Stammtorwart Drewes

Sandhausen (dpa/lsw) - Der SV Sandhausen muss am Samstag (13.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim möglicherweise auf Stammtorhüter Patrick Drewes verzichten. Der 28-Jährige hat sich bei der 1:2-Niederlage beim Hamburger SV am vergangenen Wochenende eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag via Twitter mitteilte. «Nach eingehenden Untersuchungen ist zum jetzigen Zeitpunkt ein Einsatz am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim fraglich, aber nicht ausgeschlossen», sagte Sportchef Mikayil Kabaca.

Ebenfalls am Dienstag zog sich ausgerechnet auch Ersatztorhüter Rick Wulle eine schwere Verletzung zu. Der 27-Jährige hat sich im Training die linke Schulter ausgekugelt und wird voraussichtlich langfristig ausfallen, weshalb der SVS nun einen weiteren Torwart verpflichten will. «Wir werden auf den feststehenden Ausfall von Rick reagieren, den Markt sondieren und uns schnellstmöglich auf der Torhüterposition mit einem weiteren Spieler verstärken», sagte Kabaca.

© dpa-infocom, dpa:210914-99-212745/3