SV Waldhof Mannheim testet gegen Basel und Heidenheim

Mannheim (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim bestreitet in der Wintervorbereitung Testspiele beim Schweizer Erstligisten FC Basel und beim 1. FC Heidenheim. In Basel sind die Mannheimer am 10. Dezember zu Gast. Das Duell beim Zweitligisten Heidenheim wird eine Woche später am 17. Dezember angepfiffen.

Das erste Training der Mannheimer nach dem Urlaub soll zuvor unmittelbar nach den zweitägigen Leistungs-und Diagnostiktests am 4. Dezember stattfinden, wie der Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte. Das erste Pflichtspiel im neuen Kalenderjahr steht für das Team von SVW-Trainer Christian Neidhart am 14. Januar gegen den TSV 1860 München an.