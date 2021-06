SV Waldhof verlängert mit Königsmann und Gouaida

Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat die zum 30. Juni auslaufenden Veträge mit Timo Königsmann und Mohamed Gouaida verlängert. Wie lange die neuen Arbeitspapiere für den Stammtorwart Königsmann und den Mittelfeldspieler Gouaida laufen, teilte der Verein am Mittwoch nicht mit. Beide spielen seit 2019 für die Kurpfälzer.

«Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Timo und Mohamed zwei Spieler an den SVW binden konnten, die über eine sehr gute Qualität verfügen», sagte Mannheims Sportlicher Leiter Jochen Kientz. «Mohamed ist ein technisch sehr versierter Spieler, der jeder Mannschaft weiterhelfen kann. Auch Timo hat seine Qualität mehrfach unter Beweis gestellt und wir wissen ganz genau, was wir an ihm haben.»

