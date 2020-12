SWR-Umfrage: Grüne bei 35 Prozent und 5 Punkte vor CDU

Stuttgart (dpa/lsw) - Knapp drei Monate vor der Landtagswahl liegen die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann nach einer SWR-Umfrage klar in Front. Wenn am Sonntag gewählt würde, kämen die Grünen auf 35 Prozent. Das ist ein Punkt mehr als bei der jüngsten Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des SWR Mitte Oktober. Die CDU, die mit Kultusministerin Susanne Eisenmann an der Spitze in die Wahl zieht, folgt mit einem Abstand von 5 Punkten. Die CDU käme auf 30 Prozent, das ist ebenfalls ein Punkt mehr als vor zwei Monaten. Die Landtagswahl ist am 14. März.

Die SPD verliert in der Umfrage einen Punkt und liegt bei nur noch 10 Prozent, die AfD bleibt bei 11 Prozent. Die FDP legt einen Punkt zu auf 7 Prozent. Die Linke käme mit 3 Prozent (minus 1) nicht in den Landtag. Nach den Zahlen könnte die grün-schwarze Koalition weitermachen. Grüne und SPD - Wunschkonstellation der Grünen-Spitze - hätten mit zusammen 45 Prozent keine Mehrheit. Die anderen drei Parteien CDU, AfD und FDP kämen gemeinsam auf 48 Prozent. Dafür wäre eine Ampel aus Grünen, SPD und FDP denkbar, die drei schaffen zusammen 52 Prozent.

Bei der jüngsten Insa-Umfrage im Auftrag der «Bild»-Zeitung Mitte November sahen die Kräfteverhältnisse etwas anders aus. Hier führte die CDU mit 31 Prozent. Die Grünen lagen knapp dahinter mit 29 Prozent. Die SPD käme auf 11 Prozent, die AfD auf 12, die FDP auf 7 und die Linke auf 5.