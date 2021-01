Syntainics MBC unterliegt Spitzenreiter Ludwigsburg

Weißenfels (dpa) - Die Basketballer von Syntainics MBC haben den Siegeszug der MHP Riesen aus Ludwigsburg nicht gestoppt. Die Weißenfelser verloren am Samstag ihr Heimspiel gegen den Spitzenreiter auf heimischem Parkett mit 80:93 (37:47). Während die Gäste mit ihrem elften Erfolg in Serie ihre Führungsposition ausbauten, fielen die Mitteldeutschen in der Tabelle vom achten auf den zehnten Platz zurück. Barry Brown (21) und Jaleen Smith (19) ragten aus einem geschlossen auftretenden Gästeteam noch heraus. Für Weißenfels erzielten Roko Rogic (21) und Quinton Hooker (20) die meisten Punkte.

Die Hausherren starteten furios in die Partie und lagen nach zehn Minuten mit 20:12 vorn. Doch die Schwaben schlugen zurück, drehten mit einem 14:2-Lauf vom 26:28 (15.) auf 40:30 innerhalb von drei Minuten die Partie und zogen bis zur 23. Minute auf 54:37 davon. Die Gastgeber konnten im letzten Viertel nur noch etwas Ergebniskosmetik betreiben.

© dpa-infocom, dpa:210123-99-144097/2