Heidelberg (dpa/lsw) - Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Heidelberg fahndet die Polizei nach den Tätern. Am frühen Mittwochmorgen hatten Anwohner in der Heidelberger Bahnstadt eine laute Explosion gemeldet. Die Täter entkamen nach weiteren Angaben der Polizei mit Bargeld in unbekannter Höhe.

