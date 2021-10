Täter sprengen Geldautomaten in Einkaufszentrum: Große Beute

Sindelfingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben in einem Einkaufszentrum in Sindelfingen (Kreis Böblingen) zwei Geldautomaten gesprengt und sind mit ihrer Beute entkommen. Genaue Angaben zum Diebesgut machte die Polizei am Freitag nicht. «Es wurde eine größere Bargeldmenge erbeutet», sagte dazu nur ein Sprecher. Die Höhe des Schadens am Gebäude und den angrenzenden Läden konnte noch nicht beziffert werden. Von den Tätern fehlte trotz sofortiger Fahndung zunächst jede Spur. Sie waren am frühen Freitagmorgen in das Gebäude eingedrungen. Das Einkaufszentrum war nach dem Überfall vorübergehend geschlossen.

© dpa-infocom, dpa:211029-99-786265/3