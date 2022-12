Tödlicher Arbeitsunfall beim Abschleppen

Korntal-Müchingen (dpa/lsw) - Ein Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens ist bei einem Arbeitsunfall tödlich verletzt worden. Der 28-Jährige wurde in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) von einer Sattelzugmaschine eingequetscht, während er unter ihr arbeitete, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie war durch Holzklötze gesichert. Vermutlich vergaß der Mann die Handbremse anzuziehen und deshalb geriet sie in Bewegung. Der Mann starb im Krankenhaus.