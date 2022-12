Aalen (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Aalen von einem Transportcontainer gestürzt und gestorben. Der 42-Jährige arbeitete am Freitag auf dem Container, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er stürzte nach Angaben der Polizei mehrere Meter tief und erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass es keine Beteiligung von Dritten gab.