Weikersheim (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) gestorben. Der 21-Jährige kam in einer scharfen Kurve von der Straße ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Warum der Fahrer am Sonntag die Kontrolle über seine Maschine verlor, war anfangs unklar.