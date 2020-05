Tödlicher Unfall in Nellmersbach: 17-Jähriger gestorben

Nellmersbach (dpa) - Am Bahnhof Nellmersbach im Rems-Murr-Kreis ist ein 17-Jähriger tödlich verletzt worden. Die genauen Hintergründe seien noch unklar, teilte die Bundespolizei Stuttgart am Dienstagabend mit. «Nach derzeitigen Erkenntnissen sieht es nach einem Unfall aus», sagte ein Sprecher. Rettungskräfte, Feuerwehr, Kriminal- und Bundespolizei seien am Ort. Für den Bahnverkehr sei die Strecke «bis auf weiteres gesperrt», hieß es in einer Mitteilung.