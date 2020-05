Tödliches Bootsunglück auf dem Rhein

Otterstadt (dpa) - Beim Zusammenstoß zwischen einem Sportboot und einem Schlauchboot ist auf dem Rhein ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt. Die beiden Boote kollidierten am Donnerstagnachmittag aus noch unbekannter Ursache nahe Otterstadt (Rheinland-Pfalz) an der Grenze zu Baden-Württemberg, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei sagte. Der Unfallhergang war zunächst nicht bekannt. Der Schwerverletzte kam laut Polizei ins Krankenhaus. Details zu den Verunglückten und darüber, wer in welchem Boot saß, gab es zunächst nicht.