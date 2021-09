Tübingen: Bürgerentscheid zur Stadtbahn-Strecke

Tübingen (dpa/lsw) - Neben der Bundestagswahl steht für die Menschen in Tübingen heute (8.00 Uhr) noch eine weitere wichtige Weichenstellung an: Bei einem Bürgerentscheid sollen die Tübinger entscheiden, ob die geplante Regionalstadtbahn auch durch die Innenstadt fahren soll. Das umstrittene Projekt hat in der Stadt sowohl zahlreiche Befürworter als auch Kritiker auf den Plan gerufen. Stadt und Universität stellen sich jedoch klar hinter das Vorhaben.

Mit dem Bürgerentscheid zur Frage «Soll in Tübingen die Innenstadtstrecke der Regional-Stadtbahn Neckaralb gebaut werden?» möchte die Stadt für Klarheit sorgen. Entscheidend ist am Sonntag die Mehrheit der gültigen Stimmen. Zudem müssen mindestens 20 Prozent aller Stimmberechtigten daran teilnehmen. Wird dieses Quorum nicht erreicht, wird sich der Gemeinderat der Sache annehmen.

