«Tag des Handwerks»: Politik reagiert verhalten

Stuttgart (dpa/lsw) - Kultus- und Wirtschaftsministerium haben verhalten auf die Forderung nach einem «Tag des Handwerks» an allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg reagiert. Diesen hatte die Handwerkskammer Region Stuttgart Anfang der Woche angesichts eines Rückgangs an Auszubildenden gefordert.

Baden-Württemberg habe ein großes Angebot im Bereich der beruflichen Orientierung, das auch das Handwerk einschließe, teilte ein Sprecher des Kultusministeriums auf Anfrage mit. Weitere Maßnahmen seien möglich, sofern dies notwendig sei. «Hier sind auch Tage mit speziellen Schwerpunkten eine Möglichkeit, die man jedoch erst einmal gemeinsam mit den Partnern planen und organisieren und auch im Schulkalender unterbringen muss.»

Das Wirtschaftsministerium verwies auf den «Tag der Beruflichen Orientierung», mit dem ein gutes und zielführendes Angebot bereitstehe, das selbstverständlich auch das Handwerk umfasse. Eventuelle Ergänzungen der Angebote wären gegebenenfalls mit allen Beteiligten zu erörtern, so eine Sprecherin.

SPD-Fraktionsvize Stefan Fulst-Blei sagte, die Landesregierung scheine den Ernst der Lage noch immer nicht begriffen zu haben und lasse das Handwerk mit seinen Sorgen allein. «Angesichts der offensichtlichen Probleme bei der Berufsorientierung an Schulen einfach auf bestehende Maßnahmen zu verweisen, ist angesichts der stark gesunkenen Ausbildungszahlen schlicht ignorant.» Die SPD forderte verbindliche «Ausbildungstage», was in der Zielrichtung exakt dem Vorschlag des Handwerks entspreche.

Vorbild für die Forderung der Stuttgarter Handwerkskammer ist Bayern, wo Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen ab dem kommenden Schuljahr einen solchen Tag absolvieren sollen.