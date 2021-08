Talent Feist unterschreibt bei Schwenninger Wild Wings

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Die Schwennninger Wild Wings haben Junioren-Nationalspieler Philip Feist verpflichtet. Der 18-Jährige sei ab sofort fester Bestandteil des Kaders für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), teilte der Club am Dienstag mit. Feist wechselt von der Red Bull Akademie Salzburg nach Schwenningen. Die neue DEL-Saison beginnt für Schwenningen am 10. September mit einem Heimspiel gegen Bremerhaven.

