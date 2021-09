Tarifkonflikt bei Tochter von Alb-Gold in Riesa beigelegt

Trochtelfingen/Riesa (dpa/lsw) - Nach mehr als drei Wochen Streik ist bei einem Tochterunternehmen des schwäbischen Nudelherstellers Alb-Gold in Sachsen ein Tarifabschluss erzielt worden. Danach steigen die Stundenlöhne bei Teigwaren Riesa innerhalb der kommenden sieben Monate um einen Euro in der Stunde, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten am Mittwoch mitteilte. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis August 2022. Anschließend werde über weitere Lohnerhöhungen neu verhandelt.

Bei Teigwaren Riesa - dessen Mutterunternehmen Alb-Gold in Trochtelfingen (Kreis Reutlingen) ansässig ist - arbeiten etwa 150 Beschäftigte. Eine für Mittwoch geplante Aktion von Beschäftigten in Trochtelfingen wurde wegen der Einigung kurzfristig abgesagt.

