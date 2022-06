Tatverdächtiger des Messerangriffs von Esslingen in U-Haft

Esslingen (dpa) - Einen Tag nach der Messerattacke an einer Grundschule im schwäbischen Esslingen hat die Justiz den Tatverdächtigen in Untersuchungshaft genommen. Gegen den 24-Jährigen werde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei in Reutlingen am Samstag gemeinsam mit. Der Mann soll am Freitag ein sieben Jahres altes Mädchen und eine 61 Jahre alte Betreuerin mit Stichen schwer verletzt haben.

Zur Aufklärung des Angriffs bildete die Kriminalpolizeidirektion Esslingen eine Gruppe mit 13 Ermittlern. «Der in Deutschland geborene, niederländische Staatsangehörige ist polizeilich bislang nicht in Erscheinung getreten», hieß es in der Mitteilung mit Blick auf den Verdächtigen. Der Mann sei geständig.

Auch zum möglichen Tatmotiv werde noch ermittelt. Dabei werde eine psychische Erkrankung mit einbezogen und gutachterlich überprüft, so die Ermittler.