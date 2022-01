Tausende Menschen demonstrieren gegen Corona-Politik

Freiburg (dpa/lsw) - Mehrere Tausend Menschen haben nach Polizeiangaben am Samstag in Baden-Württemberg gegen die Corona-Politik demonstriert. Bei den angemeldeten Protestzügen kam es zu keinen größeren Zwischenfällen, wie die Sprecher der Polizeipräsidien am Abend mitteilten. Die meisten Menschen gingen in Freiburg auf die Straße, die Polizei zählte bis zu 6000 Teilnehmer bei dem angemeldeten Zug. Er fand unter strengen Auflagen statt. Es habe lediglich erfolglose Versuche von Gegnern der Demonstranten gegeben, die Strecke für den Protest zu blockieren, sagte ein Polizeisprecher.

Am Tag vor dem Protest in Freiburg hatte die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der mit «sofortiger Wirkung sogenannte Montagsspaziergänge» untersagt werden, sofern sie nicht angemeldet wurden. Ähnliche Verbote sind auch aus anderen Städten bekannt.

In Karlsruhe und Reutlingen kamen am Samstag nach Schätzungen der Polizei jeweils 1800 Menschen zusammen, um gemeinsam gegen die Corona-Politik zu protestieren. In der Fächerstadt taten sie ihren Unmut mit Trommeln, dem Ruf «Freiheit» und Plakaten kund. Auch bei der ebenfalls friedlichen Reutlinger Demonstration unter dem Motto «Wir sind die Menschheitsfamilie» trug «die große Mehrheit» eine Maske, wie die Polizei mitteilte. Bei einer größeren, nicht angemeldeten Demonstration waren bereits am Freitagabend in Ulm zahlreiche Menschen zusammengekommen.

Demonstrationen gegen die Corona-Politik fanden am Samstag auch in anderen Bundesländern statt. Eine der größten Veranstaltungen von Impfgegnern und Zweiflern von Corona-Maßnahmen gab es in Hamburg, wo die Polizei am Abend von etwa 13.700 Teilnehmern sprach. In Frankfurt am Main demonstrierten nach Polizeiangaben bis zu 8000 Menschen bei einer angemeldeten Veranstaltung gegen Corona-Maßnahmen. In Düsseldorf waren es laut Polizei mehrere Tausend, die Veranstalter sprachen von rund 4000. Knapp 2000 waren es im hessischen Wetzlar und rund 1250 in Trier, in Schwerin versammelten sich nach Polizeiangaben rund 1600 Gegner, in Regensburg etwa 2700 und in Ansbach (beide Bayern) rund 2000 Demonstranten.

