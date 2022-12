Technikausfall: 25 Meter hoher Baukran fast umgekippt

Bahlingen am Kaiserstuhl (dpa/lsw) - Ein 25 Meter hoher Baukran in Bahlingen am Kaiserstuhl (Landkreis Emmendingen) ist fast umgekippt. Wegen der Kälte der vergangenen Tage sei die Technik kaputt, die bei zu schweren Lasten Alarm schlägt, teilte die Polizei am Montag mit.

Dadurch sei zu viel auf den Kran geladen worden und er hätte sich zur Seite geneigt. Seine Ladung sei dann auf ein benachbartes Gebäude gefallen und habe es beschädigt. Nach Einschätzung eines Polizeisprechers sei der Schaden gering.

Der plötzliche Gewichtsverlust führte nach Angaben der Polizei dazu, dass das Baugerät zu schnell in seine ursprüngliche Lage zurückschwankte und dadurch schief stand. Ein zusätzlicher größerer Kran habe den Unglückskran schließlich wieder aufgerichtet. Laut Polizei wurde niemand verletzt.