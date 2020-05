Technischer Defekt in Kellergarage verursacht Hausbrand

Neuenbürg (dpa/lsw) - Bei einem Hausbrand ist in Neuenbürg (Enzkreis) ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei fing ein Auto in der Kellergarage Feuer, nachdem die Fahrerin den Wagen abgestellt hatte. Trotz ihrer Löschversuche griff das Feuer auf das mehrstöckige Wohnhaus über. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ging am Freitag von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Gut 120 Feuerwehrleute konnten am Donnerstagabend ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbarhaus verhindern. Das Haus über der Garage wurde durch den Brand jedoch unbewohnbar. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Die L339 und die Ortsdurchfahrt Neuenbürg-Dennach mussten währenddessen gesperrt werden. «Die polizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf strafbare Handlungen», teilten die Beamten mit.