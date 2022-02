Teile für erste Elektrofähre am Bodensee eingetroffen

Friedrichshafen/Stralsund (dpa) - Schiffsteile der ersten Elektrofähre auf dem Bodensee sind nach der Lieferung aus Stralsund in Friedrichshafen eingetroffen. Die beiden Rümpfe und der Mittelteil des Katamarans seien ins Wasser gehievt und vor eine Werft geschleppt worden, teilten die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) am Freitag mit. Dort würden sie zu einem kompletten Schiff verschweißt, sagte der technische Leiter der BSB, Christoph Witte. Bis zu zehn Mitarbeiter der Werft Ostseestaal seien an den Arbeiten beteiligt.

Im Frühsommer soll die 3,6 Millionen Euro teure E-Fähre dann zu Wasser gelassen werden. Nach ersten Probefahrten ist der reguläre Betrieb zwischen Uhldingen und der Insel Mainau im Sommer geplant. Bis zu 300 Passagiere sollen dann mit dem Schiff über den Überlinger See fahren - allerdings mit einem gedrosselten Tempo von 15 Kilometern pro Stunde, «um einen ökologischen ganztägigen Betrieb zu ermöglichen», wie die BSB mitteilten.

Mit Solarzellen über dem Freideck soll die E-Fähre zudem Strom für den eigenen Antrieb produzieren. Sollte sich der Katamaran bewähren, soll im Anschluss ein Schwesterschiff gebaut werden. Letzteres könnte nach Angaben der BSB dann im Jahr 2025 auf dem Bodensee fahren.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-80256/3