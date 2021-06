Tennis: Auftritt des Topgesetzten Shapovalov abgebrochen

Stuttgart (dpa/lsw) - Der kanadische Topgesetzte Denis Shapovalov wird sein Auftaktmatch beim Tennis-Turnier in Stuttgart erst am Freitag beenden. Seine Achtelfinalpartie gegen den Spanier Feliciano Lopez wurde am Donnerstagabend beim Stande von 6:2, 6:7 (2:7) aus seiner Sicht zunächst wegen Regens unterbrochen und dann wegen des feuchten Rasens abgebrochen.

Mit dem dritten und entscheidenden Satz wird das Match nun als zweite Partie nach 11.00 Uhr am Freitag auf dem Centre Court fortgesetzt. Der Sieger bestreitet am gleichen Tag noch sein Viertelfinale. Von den anfangs fünf deutschen Teilnehmern des Rasenturniers schaffte keiner den Einzug in die Runde der besten Acht.

© dpa-infocom, dpa:210610-99-944953/2