Tennis-Elite tritt bei Stuttgarter Sandplatz-Turnier an

Stuttgart (dpa) - Mit acht der besten zehn Tennisspielerinnen der Welt beginnt heute das Sandplatz-Tennisturnier in Stuttgart. Drei Deutsche sind als Außenseiterinnen am Start: Jule Niemeier und Tatjana Maria sind am ersten Turniertag noch spielfrei. Qualifikantin Tamara Korpatsch trifft auf die Spanierin Cristina Bucsa, die ebenfalls durch die Qualifikation musste (15.30 Uhr). Das Match ist eins von nur drei Einzeln am Eröffnungstag.

Als Titelverteidigerin tritt die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek an. Sie hat als Topgesetzte zum Auftakt ein Freilos. Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber pausiert derzeit, nachdem sie Ende Februar Mutter einer Tochter wurde. Das Endspiel des stets hochklassig besetzten Wettbewerbs ist am Sonntag.