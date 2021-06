Tennis-Tristesse: Kein Deutscher im Viertelfinale

Stuttgart (dpa) - Yannick Hanfmann und Peter Gojowczyk sind als letzte deutsche Tennisprofis im Achtelfinale des ATP-Turniers in Stuttgart ausgeschieden. Der 29-jährige Hanfmann musste sich am Donnerstag dem favorisierten Franzosen Ugo Humbert 6:7 (9:11), 2:6 geschlagen geben. Damit verpasste es der Weltranglisten-96. aus Karlsruhe, erstmals beim Stuttgarter Rasenturnier die Runde der besten Acht zu erreichen. Hanfmann war dank einer Wildcard ins Hauptfeld der mit 618 735 Euro dotierten Veranstaltung gerückt.

Qualifikant Gojowczyk gab gegen den österreichischen Außenseiter Jurij Rodionov beim Stande von 3:5 aus seiner Sicht auf. Grund dafür seien Bauchmuskelprobleme gewesen, teilte die ATP mit. Der 31 Jahre alte Münchner hatte sich schon früh im ersten Satz eine medizinische Auszeit genommen und sich behandeln lassen.

Am Mittwoch hatte Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer gegen Wildcard-Inhaber Rodionov seine Auftaktpartie überraschend verloren. Auch Dustin Brown und Rudi Molleker waren bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Dass kein deutscher Tennisprofi im Viertelfinale mitmischt, war zuletzt 2018 vorgekommen. Damals hatte der MercedesCup mit dem späteren Turniersieger Roger Federer allerdings einen Topstar im Feld. Diesmal war der Teilnehmerkreis aufgrund der parallel laufenden French Open in Paris eingeschränkt gewesen. Im vergangenen Jahr war das Stuttgarter Event aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausgefallen.

