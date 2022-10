TGV prallt gegen Traktor: Zwei Menschen leicht verletzt

Kehl (dpa/lsw) - Ein französischer Schnellzug mit rund 350 Menschen an Bord ist an einem Bahnübergang bei Kehl an der Grenze zu Frankreich gegen einen Traktor geprallt. Zwei Menschen im Zug seien dabei leicht verletzt worden, teilte eine Sprecherin der Polizei am Freitag mit.

Auslöser für den Unfall am Donnerstagnachmittag war den Angaben zufolge ein technischer Defekt an dem Traktor, der deshalb auf den Gleisen liegen geblieben war. Ein TGV, der nach Angaben eines Bahnsprechers von Frankfurt/Main nach Marseille unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Traktor zusammen. Der Fahrer des Traktors konnte sich noch vor der Kollision in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Die Passagiere konnten ihre Reise mit einem anderem TGV fortsetzen.

Die Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Straßburg wurde in Folge des Unfalls jedoch gesperrt. Erst am Freitagmorgen wurde sie laut Bundespolizei wieder für den Bahnverkehr freigegeben. Am Triebwagen des Zuges entstand durch den Zusammenprall laut Polizei Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Zudem wurden die Bahnanlagen im Umfang von rund 15.000 Euro durch umherfliegende Teile beschädigt. Der Bahnübergang wurde aufgrund der Beschädigungen am Freitag zunächst von einem Bahnmitarbeiter überwacht. Der Traktor erlitt einen Totalschaden.