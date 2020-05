Lonsee (dpa/lsw) - Ein 31 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Lonsee (Alb-Donau-Kreis) gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Nach eigenen Angaben wich der 31-Jährige einem Tier aus und kam deshalb von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber am Donnerstag in ein Krankenhaus geflogen.