Tod nach Schlägerei in Kehl: Fahndung nach Täter

Kehl (dpa/lsw) - Nach dem Tod eines 37-jährigen Mannes infolge einer Schlägerei in Kehl sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Es werde nach einem 22 Jahre alten Mann gefahndet, der zuletzt in Frankreich lebte, teilten die Ermittler am Freitag mit. Ihm wird Körperverletzung mit Todesfolge zur Last gelegt. Der Streit ereignete sich bereits am 30. September. Gut eine Woche später starb das Opfer. Der Hintergrund der Auseinandersetzung war zunächst unklar. Die Ermittler zeigten sich jedoch sicher, dass sich mutmaßlicher Täter und Opfer - beides bulgarische Staatsangehörige - gekannt haben.