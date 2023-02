Tod von Seniorinnen: Tatverdächtiger schweigt weiter

Schwäbisch Hall (dpa) - Der 31-Jährige, der zwei Seniorinnen in Schwäbisch Hall und Umgebung getötet haben soll, schweigt weiter zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Das teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag auf Anfrage mit. Dem Tatverdächtigen werden Mord und Totschlag vorgeworfen. Der Serbe war am Dienstag von Spezialeinheiten festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft.

Der Mann soll vergangene Woche eine 89-Jährige in Michelbach an der Bilz und im Dezember eine 77-Jährige in Schwäbisch Hall getötet haben, wie die Ermittler am Mittwoch berichtet hatten. Zusätzlich steht er im Verdacht, für den Raubüberfall auf einen 89-Jährigen verantwortlich zu sein. Den Mann soll er im Januar in Ilshofen mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Die Ermittler fanden die toten Frauen jeweils in ihren Wohnungen. In Michelbach stellten sie eine Tatwaffe sicher.