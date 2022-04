Topscorer Grifo: Erfolgsstory mit Freiburg vor Höhepunkt

Freiburg (dpa/lsw) - Eine zu große Abhängigkeit von einzelnen Spielern soll es beim SC Freiburg nicht geben, sagt Trainer Christian Streich. Und trotzdem haben einige besonders viel Anteil daran, dass der Sport-Club im Saisonendspurt um die internationalen Plätze der Fußball-Bundesliga mitkämpft. In der Offensive ist das Vincenzo Grifo, der mit acht Toren (davon vier Elfmeter) und neun Vorlagen aktueller Topscorer der Breisgauer ist. «Ich bin glücklich, dass ich mit einem Spieler dieser Qualität arbeiten darf», sagte Streich vor der Partie gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) über den 29 Jahre alten Edeltechniker.

Grifo hat im Moment vielleicht seine beste Phase in Freiburg. Sein Trainer findet jedoch, dass «alle Saisons mit Vince gut waren», auch wenn er in der vergangenen Runde «nicht immer auf maximalem Level» gewesen sei - unter anderem wegen einer Coronainfektion.

In dieser Saison «performt» Grifo wieder, wie er selbst gerne sagt - und das auf konstant hohem Niveau. «Ich bin sehr glücklich und fühle mich sehr wohl, meine Story mit Freiburg kennt ja jeder», sagte er nach dem Auswärtssieg in Frankfurt (2:1) am vergangenen Sonntag bei DAZN, «die Mannschaftskollegen geben mir ein gutes Gefühl, das Trainerteam kennt mich, und ich bin im perfekten Fußballalter.»

Zweimal ist Grifo schon zum Sport-Club zurückgekehrt, zuletzt im September 2019. In Mönchengladbach und bei Hoffenheim hat es für ihn nicht funktioniert. «Er ist im richtigen Verein und in der richtigen Mannschaft, da kann er sich ausleben, da kommen seine Stärken zum tragen», erklärte Streich. Auch in der Defensivarbeit habe sich der Offensivmann immer weiter verbessert. Und seine Schusstechnik bleibt eine von Grifos besten Fähigkeiten, die auch zur Freiburger Standardstärke (schon 22 Saisontore nach ruhenden Bällen) beiträgt.

In Frankfurt hat Grifo vergangenes Wochenende nach einem Konter getroffen und beim Jubel imaginär telefoniert. Mit wem, das wollte er nicht verraten. Es sei ein familieninterner Gag gewesen, sagte der in Pforzheim geborene Italiener nur. Im Internet wurde darüber spekuliert, ob er damit gemeint hat, Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini hätte ihn vor den jüngsten Länderspielen besser anrufen sollen. Dann hätte er womöglich dabei helfen können, das Aus der Squadra Azzurra für die kommende WM in Katar zu verhindern.

Internationale Träume will sich Grifo nun mit dem SC verwirklichen. Die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb ist sowohl in der Liga als auch über den DFB-Pokal noch möglich. «Wir spielen eine herausragende Saison, und in den letzten Wochen wollen wir genau so weiter machen», sagte Grifo. Drei Tage nach dem Liga-Spiel gegen Bochum wartet schon der Pokal-Halbfinal-Hit beim Hamburger SV.