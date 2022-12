Torreiches Testspiel: Hoffenheim besiegt TSV 1860

Sinsheim (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat ein torreiches Testspiel gegen den TSV 1860 München für sich entschieden. Das Team von Trainer André Breitenreiter gewann am Samstag im Dietmar-Hopp-Stadion in Sinsheim mit 3:2 (2:2). Christoph Baumgartner (1. Minute) und Außenbahnspieler Angelino (28.) hatten die Kraichgauer schon vor dem Wechsel zweimal in Führung gebracht. Marcel Bär (11.) und Albion Vrenezi (37.) war zweimal der zwischenzeitliche Ausgleich für den Drittligisten aus Bayern gelungen. Nach dem Wechsel vollendete Fisnik Asllani spät zum Endstand.