Tote Frau bei Brand in Weingarten gefunden

Weingarten (dpa/lsw) - Beim Bekämpfen eines Wohnungsbrandes in Weingarten (Kreis Karlsruhe) ist eine tote Frau gefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde die 95-Jährige wohl Opfer eines Unfalls. Nachdem ein Rauchmelder angesprungen war, riefen andere Hausbewohner am Dienstag die Feuerwehr und den Sohn der Frau. Der 70-Jährige ging selbst in die Wohnung und erlitt vermutlich eine Rauchvergiftung und einen Schock. Er kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand.

