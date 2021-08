Tote Frau in Ettlingen entdeckt

Ettlingen (dpa/lsw) - In der Alb in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) ist am Donnerstag die Leiche einer Frau gefunden worden. Nach Polizeiangaben vom Freitag handelt es sich um eine ältere Frau, die Identität ist aber noch nicht geklärt. Fremdeinwirkung schließt die Polizei im Moment aber aus.

Ende Juli war eine männliche Leiche in der Ettlinger Alb gefunden worden. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs hatten den Mann unter Treibholz entdeckt. Laut Obduktionsergebnis war der 32-jährige Asylsuchende ertrunken.

© dpa-infocom, dpa:210813-99-827656/2