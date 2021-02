Toter 93-Jähriger bei Brand: Verdacht der Rauchvergiftung

Höfen an der Enz (dpa/lsw) - Ein 93-Jähriger, der tot in einem brennenden Wohnhaus im Kreis Calw gefunden worden war, ist als der Hausbesitzer identifiziert worden. Es bestehe der Verdacht, dass er an einer Rauchvergiftung starb, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine Obduktion soll Klarheit schaffen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Senioren am Mittwochnachmittag leblos in seinem brennenden Haus in Höfen an der Enz gefunden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Zunächst war unklar gewesen, ob es sich bei dem Mann um einen Bewohner des Hauses handelte. Die Brandursache war am Donnerstag weiter unbekannt.

