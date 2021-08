Toter auf Bank entdeckt: Umstände völlig unklar

Pforzheim (dpa/lsw) - In Pforzheim ist am Dienstagmorgen ein Toter gefunden worden. Der Mann wurde nach Worten einer Polizeisprecherin leblos auf einer Bank entdeckt, daraufhin war die Polizei alarmiert worden. Die Todesursache ist völlig unklar. Auch sei der Mann noch nicht identifiziert, wie es weiter hieß. Der Leichnam wurde in die Rechtsmedizin gebracht. Details zu den Umständen seines Todes könnte es möglicherweise am Mittwoch geben, wie die Sprecherin weiter sagte.

© dpa-infocom, dpa:210824-99-951299/2