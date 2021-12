Toter in Amstetten: Hinweise auf Misshandlung

Amstetten (dpa/lsw) - Einen Tag nach dem Fund eines Toten auf einem Feld in Amstetten (Alb-Donau-Kreis) hat die Polizei das vorläufige Obduktionsergebnis veröffentlicht. Es ergab nach Auskunft vom Donnerstag Hinweise auf eine mögliche Misshandlung des Mannes vor dessen Tod. Die Ermittlungen, ob der Mann am Fundort starb und unter welchen Umständen der Tod eintrat, dauern an. Am Donnerstagvormittag suchte die Polizei den Bereich um den Fundort ab.

Die Sonderkommission befragt mögliche Zeugen und Kontaktpersonen. Daneben werden unter Hochdruck die Spuren ausgewertet, die seit Beginn der Ermittlungen gesichert wurden. Die Ermittler erhoffen sich so weitere Erkenntnisse zur Aufklärung.

Bei dem am Mittwoch entdeckten Toten handelt es sich den Angaben zufolge um einen 35 Jahre alten Mann aus dem Kreis Göppingen.

