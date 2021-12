Toter Mann auf einem Feld im Alb-Donau-Kreis entdeckt

Amstetten (dpa/lsw) - Ein toter Mann ist auf einem Feld im Alb-Donau-Kreis gefunden worden. Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei am Mittwoch mitteilten, hatten Zeugen die Leiche am Vormittag in Amstetten entdeckt.

«Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Tod schon Stunden zuvor eingetreten sein», heißt es. Bei dem Toten handelt es sich den Angaben zufolge um einen 35 Jahre alten Mann aus dem Kreis Göppingen. Zunächst war unklar, was zu seinem Tod geführt hat. Die Kriminalpolizei ermittelt.

