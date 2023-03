Heidenheim (dpa/lsw) - Zeugen haben in einer Heidenheimer Wohnung einen leblosen Mann gefunden. Der Notarzt habe am Dienstag nur noch den Tod des 50-Jährigen feststellen können, teilte die Polizei mit. Weil der Leichnam Verletzungen aufwies, nahm die Polizei Ermittlungen auf. Genauere Angaben machte sie zunächst nicht. Ein Zeuge hatte am frühen Dienstagmorgen den Notruf alarmiert.